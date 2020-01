Usa: sottosegretario di stato Hale a Montevideo, Uruguay "socio vitale"

- Il sottosegretario di stato Usa per gli Affari politici, David Hale, è arrivato in Uruguay per la seconda tappa di una missione in America latina, aperta nei giorni scorsi in Bolivia. Hale ha sostenuto un incontro con il presidente eletto del paese, Luis Lacalle Pou. Il colloquio, ha detto il funzionario ai media locali, ha permesso di "passare in rassegna le relazioni bilaterali e quanto ci aspetta per il futuro". L'Uruguay "è un socio vitale per gli Usa", ha proseguito Hale invitando Lacalle Pou a recarsi a Washington una volta che si sarà insediato alla presidenza del paese. Le parti hanno "iniziato a lavorare sul tema del Trattato di libero commercio (Tlc)", ha aggiunto il sottosegretario ribadendo l'intenzione di "creare una relazione importante e forte tra i due paesi". (segue) (Abu)