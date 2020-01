Usa: sottosegretario di stato Hale a Montevideo, Uruguay "socio vitale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sede di presentazione della visita, si era detto che Hale avrebbe esaminato anche azioni a supporto della democrazia in Venezuela e lo sviluppo dell'economia regionale. Il nuovo presidente uruguayano, vincitore al ballottaggio di fine novembre 2019, entrerà in funzione il 1 marzo 2020. Lacalle Pou, che interrompe 15 anni di governi di centrosinistra, ha anticipato alcuni cambi strategici nella politica estera del paese: l'Uruguay sarà più vicino al "gruppo di Lima", l'insieme dei paesi americani che, in sintonia con la Casa Bianca, premono per le dimissioni di Nicolas Maduro da presidente del Venezuela. Montevideo ha inoltre assicurato il proprio sostegno alla rielezione di Luis Almagro come segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), il funzionario duramente contestato dal governo uruguayano uscente di Tabaré Vazquez. (segue) (Abu)