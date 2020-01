Usa: sottosegretario di stato Hale a Montevideo, Uruguay "socio vitale" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2008 l'ex presidente della Bolivia Evo Morales aveva dichiarato persona non grata l’ambasciatore Usa a La Paz, Philip Goldberg, accusandolo di essere parte di una cospirazione che puntava a dividere il paese. Per tutta risposta gli Stati Uniti disposero l’espulsione dal territorio statunitense dell’ambasciatore boliviano a Washington, Gustavo Guzman. A fine novembre 2019, esaurita la crisi politica che aveva portato Morales alle dimissioni e ad abbandonare il paese, Longaric aveva reso nota la nomina di Walter Oscar Serrate Cuellar come ambasciatore straordinario negli Usa. Serrate è già stato ambasciatore e rappresentante permanente della Bolivia presso le Nazioni Unite. (segue) (Abu)