Albania: premier Rama, ammontare danni terremoto potrebbe raggiungere un miliardo di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli incontri di oggi a Roma si sono centrati su questo tema. "Noi faremo di tutto, anche con il sostegno dei grandi amici dell'Albania, tra i quali l'Italia è senza dubbio tra i più stretti, perchè la Conferenza dei donatori sia un successo. Sono molto riconoscente e realmente incoraggiato dalla particolare attenzione e la piena disponibilità espresso sia dal presidente del Consiglio Conte che dal ministro degli Esteri Di Maio", ha sottolineato Rama annunciando un incontro all'inizio della prossima settimana anche con il cancelliere tedesco Angela Merkel "e altri contatti chiave di alto livello, per garantire il successo della Conferenza". Il premier albanese ha comunque ribadito di essere consapevole che la Conferenza "non basterà per affrontare gli straordinari bisogni, ma siamo preparati per proseguire dopo, anche con altre mosse coraggiose sull'aspetto finanziario". (Alt)