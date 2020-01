M5s: Dadone da Parigi, dimissioni Di Maio da capo politico non avranno conseguenze sul governo

- Le dimissioni del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, da capo politico del Movimento 5 stelle non avranno conseguenze sul governo. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, in occasione della sua visita a Parigi. "Il governo andrà avanti tranquillamente", ha detto Dadone, spiegando "c'è già una persona delegata a sostituirlo, che è Vito Crimi come da statuto" del Movimento. "Abbiamo degli obiettivi di programma da raggiungere, il governo è compatto ed andrà avanti con molta serenità. Resta il fatto che per il Movimento 5 stelle è sicuramente un arresto forte ma anche da qui ripartiremo e riusciremo a strutturarci meglio di prima”, ha dichiarato il ministro. (Frp)