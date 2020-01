Ue: Sassoli a Gerusalemme, Europa e mondo siano uniti contro il ritorno dell'antisemitismo

- Davanti al riemergere dell'antisemitismo, l'Europa e il mondo devono essere uniti per contrastarlo. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter ufficiale il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che si trova, insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a Gerusalemme, presso il centro della memoria dell'Olocausto mondiale, Yad Vashemper, per partecipare alla cerimonia ufficiale del 75mo anniversario della liberazione di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945 da parte dell'Armata rossa. "Con immensa rabbia vediamo il demone dell'antisemitismo risorgere in tutto il mondo. L'Europa e il mondo devono essere uniti contro questo. Insieme, portiamo rispetto ai milioni di persone uccise durante la Shoah", ha scritto Sassoli. (Beb)