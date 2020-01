Trasporti: Pd ad assessore Terzi, non risponda a noi ma ai pendolari, non vuole cambiare nulla per 10 anni

- L'assessore regionale Claudia Maria Terzi "non dovrebbe rispondere a noi ma ai pendolari che tutti i giorni ripetono le stesse lamentele. Può dire a loro che suonano come un disco rotto, se proprio vuole. Dica loro che intende rinnovare il contratto a Trenord perché vogliono lasciare le cose così senza cambiare nulla per dieci anni". Lo dichiarano per il PD Gigi Ponti, consigliere regionale, e Marco Carra, responsabile regionale trasporti, in risposta all'assessore regionale ai trasporti che con una nota ha stigmatizzato la presa di posizione del segretario Vinicio Peluffo e del capogruppo Fabio Pizzul contro il rinnovo del contratto a Trenord per 10 anni. "La verità - continuano i consiglieri dem - è che parlare con la Regione dei problemi del trasporto pubblico in Lombardia è come trovarsi di fronte a un muro di gomma. È poi curioso che la partita delle risorse per il trasporto pubblico locale sia gestita in questo modo, che non rende ragione delle difficoltà vere che le amministrazioni stanno prospettando. Rischiamo davvero che con la giunta regionale il trasporto pubblico locale venga messo in grave crisi." (Com)