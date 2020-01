I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Siria: domani incontro tra Lavrov e inviato Onu Pedersen, focus su situazione attuale nel paese - Il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, incontrerà domani, 24 gennaio, l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, con cui discuterà tutte le questioni relative alla risoluzione del conflitto in corso nel paese. Lo ha dichiarato la portavoce della diplomazia di Mosca, Maria Zakharova, durante un briefing con i giornalisti. “Durante l’incontro saranno discusse tutte le questioni ancora in sospeso nel quadro del conflitto in Siria: dalla situazione sul campo all’assistenza umanitaria, fino ad arrivare alle iniziative a sostegno del ritorno in patria dei profughi e dei rifugiati”, ha detto Zakharova. (segue) (Res)