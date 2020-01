I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Algeria: fonti "Nova", obiettivo riunione sulla Libia è la sorveglianza dei confini - L'obiettivo della riunione a livello di ministri degli Esteri sulla Libia in corso ad Algeri è quello di moltiplicare gli sforzi per la sorveglianza dei confini libici. Lo ha dichiarato una fonte diplomatica algerina ad "Agenzia Nova". La riunione dei paesi vicini della Libia ha preso il via oggi alla presenza dei ministri degli Esteri di Egitto (Sameh Shoukry), Sudan (Asma Abdullah), Niger (Kalla Ankourao), Mali (Tiebilé Dramé), Ciad (Moussa Faki), Germania (Heiko Maas) e del segretario generale del ministero degli Esteri algerino, Sabri Bachtobji. "L'obiettivo della riunione che raggruppa i paesi vicini della Libia è di moltiplicare gli sforzi per la sorveglianza delle frontiere della Libia per impedire l'ingresso di armi in questo paese e il passaggio di combattenti stranieri legati ai gruppi terroristici", ha dichiarato la fonte. I ministri che partecipano a questa riunione hanno ribadito gli sforzi dei paesi vicini che permetteranno ai libici di prendere in mano il processo di gestione della crisi nel loro paese, senza alcuna ingerenza straniera di qualsiasi tipo. A tal proposito, il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, ha affermato: "L'Algeria sostiene il principio di dialogo tra i libici come approccio per risolvere la crisi nel loro paese". Per il capo della diplomazia di Algeri "è necessario per i libici adottare un dialogo per risolvere in modo autonomo la loro crisi senza ingerenza straniere". Questa riunione si tiene a pochi giorni dalla Conferenza di Berlino di domenica 19 gennaio, che ha raggiunto "dei risultati importanti prima sul cessate il fuoco e poi per la pace in Libia", ha concluso Boukadoum. Da parte sua, Maas ha insistito sulla "necessità di applicare i risultati della conferenza di Berlino, soprattutto per quanto riguarda il divieto all'ingresso di armi in questo paese, e il rispetto del cessate il fuoco su tutto il territorio libico". "La Germania, al pari degli altri paesi che hanno partecipato alla Conferenza di Berlino, sostiene le iniziative dei paesi vicini della Libia per contribuire alla pace". (segue) (Res)