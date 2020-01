I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: Al Mishri, se violazioni tregua continuano passeremo da difesa ad attacco - Il Governo di accordo nazionale Libico (Gna) passerà dalla difesa all'attacco qualora le forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) continuino a violare il cessate il fuoco. E' quanto dichiarato da Khalid al Mishri, presidente dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, in un'intervista all'agenzia di stampa turca "Anadolu". "Siamo in grado di rispondere alle violazioni - ha precisato Al Mishri - ma se continuano, passeremo dalla difesa all'attacco e porremo fine alla ribellione". L'Alto consiglio di Stato rappresenta l'organo consultivo di Tripoli, nato con gli accordi politici di Skhirat e formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico nato nel 2014 e dissolto due anni dopo. Secondo il politico libico, la transizione democratica e la fine della crisi libica passano necessariamente per l'estromissione di Khalifa Haftar, comandante dell'Lna e "contraltare" del premier del Gna, Fayez al Sarraj. La rimozione di Haftar "è un passaggio obbligato per il processo democratico e per la celebrazione di elezioni in Libia" ha precisato Al Mishri. (segue) (Res)