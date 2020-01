I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Elloumi (Qalb Tounes), presidente Saied sta complottando con Chahed e con Ettakatol - Sembra che il presidente della Repubblica, Kais Saied, stia complottando con il premier uscente, Youssef Chahed, e con il partito Ettakatol. Lo ha dichiarato Iyadh Elloumi, parlamentare di Qalb Tounes, all’emittente radiofonica “Shems Fm”. “Abbiamo tutto il rispetto per Elyes Fakhfakh, ma abbiamo molte domande sul processo che ha portato alla sua nomina e sulla metodologia che adotterà per formare il governo”, ha dichiarato. Elloumi ha spiegato che “alcune parti stanno iniziando a decidere per noi e pensano che siamo all’opposizione. Ma non siamo all’opposizione. Siamo secondi e non ci sono motivi per essere all’opposizione visto che il popolo ci ha eletti per governare”. Il premier incaricato “dovrebbe interagire con Qalb Tounes in quanto partito di governo”, ha aggiunto Elloumi, sottolineando che “l’approccio del presidente manca di tatto e trasparenza”. “Il presidente della Repubblica ha paura dei partiti che avrebbe dovuto incontrare. Elyes Fakhfakh è stato proposto soltanto da Tahya Tounes (il partito di Chahed) e da Attayar”, ha proseguito, sottolineando che il premier designato dovrà dimettersi da Ettakatol e che Saied avrebbe dovuto chiederlo. Elloumi si chiede se il capo dello Stato prevede una coalizione con Ettakatol. (segue) (Res)