I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Tunisia: vicepresidente Europarlamento Castaldo, Ue continuerà a sostenere processo democratico - L’Unione europea continuerà a sostenere il processo democratico in Tunisia. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Parlamento europeo e capo della Missione di osservazione elettorale dell’Ue, Fabio Massimo Castaldo, durante un incontro con il premier in carica per il disbrigo degli affari correnti, Youssef Chahed. Lo riferisce una nota del governo tunisino. Nel colloquio con Chahed, Castaldo ha presentato il rapporto finale della missione di osservazione dell’Ue per le elezioni presidenziali e legislative tunisine del 2019. Secondo il vicepresidente dell’Europarlamento, il lavoro svolto dalla missione Ue, rientra in un nuovo approccio, volto a stabilire un dialogo con le autorità politiche interessate e sottolinea lo stretto rapporto di partenariato che unisce la Tunisia e l'Unione europea, oltre ai valori e ai principi di pluralismo, dialogo e diritti umani condivisi da entrambi. Castaldo ha accolto con favore gli sforzi compiuti dall'Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie) per garantire il successo di queste elezioni presidenziali e legislative, nonché l'interazione positiva con gli elettori. Infine, Castaldo ha ricordato l'importante ruolo della Tunisia nel bacino del Mediterraneo come partner essenziale nella costruzione della civiltà della regione, osservando che il paese rappresenta un esempio del processo democratico nella regione araba e nel continente africano. (Res)