I fatti del giorno - America Latina

- Messico: Lopez Obrador, "Treno Maya" con risorse pubbliche per non creare altro debito - Il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador ha assicurato che i lavori per la costruzione del “treno Maya”, arteria che collegherà le principali mete turistiche della zona sudorientale del paese, inizieranno a fine aprile e saranno finanziati con risorse pubbliche mantenendo fermo il principio di “non creare nuovo debito pubblico”. Il capo dello stato, tornato sul tema nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, ha scartato l’ipotesi di ricorrere a finanziamenti che “costavano tantissimo” e che avrebbero costretto l’erario a “pagare per i successivi 30, 40 anni”. (segue) (Res)