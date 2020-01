I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: ministri Anez esprimono sostegno a sua candidatura a prossime elezioni - I ministri del gabinetto della presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, hanno espresso il loro sostegno a una sua eventuale candidatura alle prossime elezioni, in programma il 3 maggio. L’endorsement è arrivato dai ministri della Presidenza e del Lavoro, rispettivamente Yerko Nunez e Oscar Mercado. “Jeanine Anez ha pacificato il paese. È una persona che trasmette pace e unità tra tutti i boliviani. È mia opinione personale che dovrebbe essere candidata alle prossime elezioni”, ha detto Nunez in un video pubblicato sull’account Twitter del ministero della presidenza. Mercado, per parte sua, ha pubblicato sul suo account Twitter la foto di una bandiera della Bolivia con l’hashtag #ysifueraella? (e se fosse lei?). Intervistata lo scorso 13 gennaio dalla "Cnn" Anez non ha scartato l'ipotesi di una sua eventuale candidatura, ma ha sottolineato che la sua priorità è quella di organizzare elezioni "libere e trasparenti". Il termine per la presentazione delle candidature scade il prossimo 3 febbraio. (segue) (Res)