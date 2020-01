I fatti del giorno - America Latina (4)

- Cile: proteste sociali, Commissione interamericana diritti umani invia missione di controllo - Una missione della Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) sarà in Cile dal 25 al 31 gennaio con l'obiettivo di "verificare la situazione dei diritti umani nel paese". Lo riferisce una nota del governo cileno nella quale si precisa anche che la delegazione della Cidh sarà guidata dalla stessa presidente della Commissione, Esmeralda Arosemena de Troitino. "La visita avrà come proposito quello di prendere coscienza della situazione dei diritti umani nel contesto delle proteste sociali iniziate il 18 ottobre del 2019", recita il comunicato. L'agenda della missione prevede riunioni con autorità dei diversi poteri dello stato, organizzazioni non governative e rappresentanti della società civile e si svilupperà, oltre che nella capitale Santiago, anche nelle città di Antofagasta, Arica, Concepcion, Ercilla, Temuco e Valparaiso. Il governo cileno, conclude la nota, "saluta la presenza della delegazione" e assicura il suo "sostegno ed assistenza". (segue) (Res)