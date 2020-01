Napoli: assessore Buonanno, al via bando Vulcanicamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il bando comunale "Vulcanicamente", un concorso di idee da inserire nei percorsi di formazione e validazione presso il centro servizi incubatore Napoli Est con l'assegnazione di premi e contributi in denaro.Soddisfatto l'assessore comunale Monica Buonanno che in una nota ha spiegato: "Siamo fieri di questa iniziativa perchè vogliamo far emergere i talenti e gli esempi positivi del nostro territorio.L'obiettivo dell'iniziativa è quello di validare il capitale umano e imprenditoriale sostenendo idee di impresa innovative ed originali, attraverso un percorso selettivo che offre a tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione della cultura d'impresa". (segue) (Ren)