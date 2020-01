Napoli: assessore Buonanno, al via bando Vulcanicamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buonanno ha proseguito: "Il Comune di Napoli facendo tesoro delle passate esperienze legate alla realizzazione delle precedenti edizioni della competition "Vulcanicamente dal talento all'impresa", ha confermato l'assegnazione di premi e contributi in denaro nonché il supporto alle start up attraverso i learning days, consulenze, sessioni formative e/o testimonianze finalizzate ad introdurre la tematica della "Corporate Social Responsibility", con l'intento di orientare, sin dalla sua genesi, la visione strategica d'impresa verso le relative implicazioni di natura etica e sociale, in linea con gli orientamenti comunitari e nazionali" (Ren)