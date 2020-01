Sicilia: dissesto idrogeologico al via messa in sicurezza torrente Baiata a Sciacca (Ag)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Undici anni di attesa e un iter che ha fatto registrare ritardi e rinvii dovuti essenzialmente alla carenza di fondi per finanziare l'opera e solo ora, grazie all'intervento dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, la notizia del via libera ai lavori di pulizia e di risagomatura dell'alveo del torrente Baiata di Sciacca, nell'Agrigentino". Lo ha reso noto la Regione. Nel comunicato si legge che: "La struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha infatti affidato con procedura negoziata al Gruppo Venere srl di Vallelunga Pratameno, per un importo di 130mila euro, l'appalto per la rimozione dei detriti e la bonifica del canale a monte della strada statale 115 e fino alla foce. Il torrente, quasi completamente ostruito da vegetazione e sterpaglie, si trova in precarie condizioni di manutenzione che compromettono il normale e sicuro deflusso delle acque. I lavori da eseguire consistono nel decespugliamento e nella sistemazione di due versanti di sponda del vallone con gabbioni sovrapposti ed eseguiti con rete metallica a doppia torsione e a maglia esagonale. Verrà inoltre effettuato il riempimento con pietrame di idonea pezzatura e di adeguate dimensioni e si procederà con il modellamento e la regolarizzazione delle superfici dell'alveo. La durata massima prevista per questi lavori è di sei mesi".(Ren)