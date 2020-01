Università: Raggi a inaugurazione anno accademico Roma tre, "esempio di rigenerazione urbana"

- Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta oggi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2019/2020 dell'Università degli Studi Roma Tre. "Anche questa Università può rappresentare un esempio di rigenerazione urbana", ha detto il sindaco davanti la platea, nell'aula magna della facoltà di Lettere e Filosofia. "Roma deve molto della sua ricchezza culturale, sociale e della sua identità alla presenza e all'attività dei suoi atenei. Le università, con la sua vivacità, hanno una capacità di mettere in connessione saperi e persone, pensiero e modernità: rappresenta un luogo in cui si costruisce la comunità del futuro e si dà vita alla coscienza civile, tutti i presupposti necessari per la crescita della democrazia dell'intero Paese - ha aggiunto Raggi - Tra l'università e la città c'è un rapporto simbiotico, uno scambio reciproco e costante. L'università diventa la nostra seconda casa, un luogo per imparare e fare meglio, dove si impara a non arrendersi mai. La storia di questa università e del suo sviluppo, come l'attenzione all'inclusione, all'innovazione e all'universalità della formazione, rappresentano un'eccellenza, che è nostro dovere affiancare, sostenere e promuovere. Anche questa Università può rappresentare un ulteriore esempio di rigenerazione urbana: insediatisi all'interno di un attico urbano consolidato, trasformando alcune vecchie fabbriche di Roma in officine del sapere di domani. Una trasformazione - ha concluso Raggi - che mette insieme urbanistica e sociale e che desideriamo fortemente per orientare lo sviluppo della Capitale, per una città più vivibile, più verde e che metta al centro le persone". (Rer)