Sicilia: assessore Bandiera, primi in Italia per imprese agricole giovanili

- La Sicilia figura al primo posto tra le regioni italiane per numero di imprese agricole condotte da giovani. Sono ben 6.673, come certifica un'analisi di Coldiretti nazionale che attinge da dati Infocamere che si riferiscono al terzo trimestre 2019. L'assessore regionale all'agricoltura Edy Bandiera ha affermato: "Possiamo ritenerci soddisfatti perchè cominciano a concretizzarsi, in maniera particolarmente evidente, gli effetti del lavoro che il governo Musumeci ha svolto in questi due anni. Assieme al dato Svimez, che ci dice che nella nostra Isola l'occupazione in agricoltura e' cresciuta del 5,9%, il dato sugli under 35 conferma che la Sicilia è una regione che, sempre di più, afferma un modello di sviluppo che ha tra i propri pilastri questo settore. Un settore che continua ad avere enormi potenzialità nonostante una crisi ereditata che è strutturale e pluridecennale". (Ren)