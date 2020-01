Tlc: Open Fiber, entro giugno 120 mila case collegate in modalità Ftth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il mese di giugno 2020 saranno più di 120 mila le case a Venezia collegate da Open Fiber in modalità Ftth (Fiber to the home, fibra fino a casa), tecnologia che abilita tutti i servizi di ultima generazione e le più moderne applicazioni smart city. Lo si apprende da un comunicato diffuso oggi da Open Fiber. “Per raggiungere questo obiettivo, il comune di Venezia ha siglato il rinnovo della convenzione con Open Fiber per ulteriori 6 mesi: ad oggi sono già più di 110 mila le unità immobiliari cablate tra il centro storico e la terraferma”, si legge nel comunicato, in cui si aggiunge che “gli interventi ancora in corso serviranno a terminare i collegamenti di tutte le abitazioni alla rete a banda ultra larga, che si estende complessivamente per oltre mille chilometri su tutto il territorio veneziano” con un totale di circa 2000 chilometri di cavi in fibra. (segue) (Com)