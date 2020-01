Tlc: Open Fiber, entro giugno 120 mila case collegate in modalità Ftth (2)

- “Il piano di sviluppo che Open Fiber sta ultimando a Venezia vale oltre 40 milioni di euro: a fronte dell’urbanistica e del patrimonio artistico unici al mondo, l'attenzione ai lavori particolarmente elevata”, prosegue il documento, in cui viene aggiunto che in media nei cantieri di Open Fiber a Venezia sono state impiegate circa 150 persone all’anno tra progettisti, operai specializzati e giuntisti. “L’infrastruttura, interamente in fibra ottica, è stata realizzata di comune accordo con gli uffici del comune e mediante il riutilizzo di reti esistenti (aeree o interrate) per circa il 90 per cento del progetto”, si legge nel comunicato, in cui viene precisato che mentre “le attività di scavo, a basso impatto ambientale, hanno riguardato quasi esclusivamente Mestre e la terraferma, nel centro storico sono state adottate tecniche di lavorazione ad hoc, compresa la posa subacquea dei cavi”. (segue) (Com)