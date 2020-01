Tlc: Open Fiber, entro giugno 120 mila case collegate in modalità Ftth (3)

- Stando alle informazioni del consigliere con delega alle smart cities Luca Battistella, Venezia “è stata tra le prime cinque città italiane ad aderire al progetto, che si propone di realizzare un'importante infrastruttura digitale per il nostro territorio”. “Un'opera che cambia anche il concetto di divisione tra centro e periferia perché i cittadini si sentiranno al centro di un'estesa rete di città che viaggia veloce su queste nuove infrastrutture digitali”, ha aggiunto Battistella, che, come sottolineato anche dall’amministratore unico Paolo Battio, ha ribadito l’importanza del ruolo svolto da Venis per la realizzazione della rete cablata. “Ci siamo posti come facilitatori nella realizzazione dei lavori, con l'obiettivo di agevolare gli operatori nello svolgimento e nell'avanzamento dei progetti”, ha aggiunto Battio. (segue) (Com)