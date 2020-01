Tlc: Open Fiber, entro giugno 120 mila case collegate in modalità Ftth (4)

- "Il piano di sviluppo è oramai alle battute finali: portare la nostra rete Ftth a Venezia è motivo di grande orgoglio per noi”, ha detto il manager regionale di Open Fiber per il Veneto, Federico Cariali, aggiungendo che “siamo convinti che questa infrastruttura possa dare un concreto impulso alla rivoluzione digitale di cui questo territorio ha fortemente bisogno”. “Proprio per questo abbiamo sostenuto un investimento pari a circa 40 milioni di euro”, ha aggiunto. Nel comunicato viene spiegato come “le tecnologie abilitate dalla banda ultra larga consentiranno lo sviluppo di servizi ad alto contenuto innovativo di cui potranno beneficiare tutti i cittadini: dalle piattaforme di monitoraggio ambientale, sempre più indispensabili per preservare il patrimonio artistico e culturale della città di Venezia, ai servizi come la telemedicina, la domotica e lo streaming online in HD o in 4K”. (segue) (Com)