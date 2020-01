Tlc: Open Fiber, entro giugno 120 mila case collegate in modalità Ftth (5)

- Stando alle informazioni diffuse, i lavori di Open Fiber “sono sostanzialmente conclusi nei sestieri (Cannaregio, Castello, Dorsoduro, Santa Croce, San Marco e San Polo) e nella Giudecca, mentre in alcune aree di Mestre e Marghera proseguiranno in questi mesi gli ultimi interventi di collegamento agli edifici”. “È già in programma la fase finale dei ripristini definitivi nelle strade della città interessate dai lavori di posa della nuova infrastruttura”, si legge nel documento. "Realizzare una rete interamente in fibra ottica di circa 1100 chilometri in una delle città più ricche di storia al mondo non è stato semplice”, ha spiegato il field manager di Open Fiber per la città di Venezia, Matteo Carli, aggiungendo che “grazie alla proficua collaborazione con l'amministrazione, gli uffici tecnici del comune, le municipalizzate Insula e Venis, e tutti gli enti coinvolti nel progetto siamo riusciti a vincere questa sfida”. (Com)