Tpl: Comazzi (FI), da Regione grande investimento risorse, Comune utilizzi 50 milioni in più per scongiurare taglio servizi

- “Oggi i sindaci dell’hinterland milanese hanno inviato una lettera al presidente dell’Agenzia di Bacino per scongiurare il taglio dei servizi che andrebbe a penalizzare i territori, nella solita ottica 'milanocentrica' che da sempre contraddistingue la giunta Sala”. Lo afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Da parte nostra – prosegue – oltre a condividere l’appello dei sindaci presenteremo nei prossimi giorni una mozione in Consiglio comunale, affinché Palazzo Marino utilizzi i 50 milioni di ricavi in più derivanti dalla tariffa integrata per scongiurare il taglio dei servizi. A questo proposito – specifica l’azzurro – giova ricordare che lo Stato eroga al nostro territorio un numero insufficiente di fondi: difatti la Lombardia – pur muovendo quasi il 24 per cento dei passeggeri a livello nazionale – ottiene risorse solo per il 17%. Anche per compensare a questa carenza – aggiunge l’esponente forzista -, Regione Lombardia ha sempre investito ingenti fondi a sostegno dei territori, che quest’anno ammontano a ben 417.7 milioni di euro. Al Comune di Milano – conclude – chiediamo quindi di destinare i 50 milioni ottenuti dopo l’approvazione del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM) ai tanti comuni dell’hinterland che chiedono sostegno”. (Com)