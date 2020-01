I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: Movimento Vetevendosje nomina Kurti come premier incaricato - Il Movimento Vetevendosje ha proposto ufficialmente il suo leader, Albin Kurti, come primo ministro incaricato per la formazione del nuovo governo in Kosovo. E' stata una lettera inviata dal segretario generale del Vetevendosje al presidente kosovaro Hashim Thaci a ufficializzare la nomina di Kurti. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", in queste stesse ore sembra aprirsi la possibilità delle dimissioni di Glauk Konjufca da presidente del parlamento, un ruolo rivendicato dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk) per formare una coalizione di governo con il Vetevendosje. Da oggi, con la formalizzazione della scelta di Kurti come premier incaricato, scattano in base alla Costituzione kosovara i 15 giorni di tempo per la creazione del nuovo governo a Pristina. La nomina di Kurti avviene dopo che ieri il presidente Thaci è tornato a sollecitare il Vetevendosje a accettare o respingere la sua offerta per la formazione del governo. (segue) (Res)