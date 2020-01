Speciale difesa: Kosovo, ufficiale forze di sicurezza convocato da Procura speciale per crimini dell'Uck

- L'ufficiale della Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf), Xhevahir Geci, è stato convocato per essere interrogato dalla Procura speciale dell'Aia istituita per indagare su presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Geci, che è stato un comandante dell'Uck, in un post di Facebook ha dichiarato di non essere stato informato sulle motivazioni della sua convocazione, ma ha confermato che apparirà entro la giornata di domani dinnanzi ai magistrati della procura internazionale. (Kop)