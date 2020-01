Croazia-Kosovo: a Davos colloquio tra premier Plenkovic e presidente Thaci

- Il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, ha incontrato il presidente kosovaro Hashim Thaci, a margine dei lavori del forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. Secondo quanto riferisce lo stesso Thaci tramite il suo profilo Twitter, al centro del colloquio i rapporti tra Kosovo e Croazia e le aspettative di Pristina per una decisione sulla liberalizzazione dei visti per i viaggi nell'Ue dei cittadini kosovari nel semestre della presidenza di turno croata dell'Unione.(Res)