Kosovo-Serbia: inviato speciale Usa Grenell in visita nei due paesi da domani

- L'inviato speciale statunitense per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Richard Grenell, si recherà in visita a Pristina nella giornata di domani. Lo riferiscono i media locali, secondo cui Grenell avrà una serie di incontri con i vertici politici kosovari e invierà un messaggio volto a favorire la formazione del nuovo governo a Pristina. L'inviato speciale Usa si recherà anche in visita in Serbia: il presidente Aleksandar Vucic ha dichiarato che attende una visita di Grenell a Belgrado nei prossimi giorni. (Kop)