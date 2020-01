Kosovo: vice assistente segretario di Stato Usa Andrews domani a Pristina

- Il vice assistente del segretario di Stato Usa, Jorgen Andrews, si recherà domani in visita in Kosovo. Lo rende noto l'ambasciata statunitense a Pristina, secondo cui Andrews avrà una serie di incontri con i rappresentanti del governo kosovaro e con esponenti della società civile competenti nel settore dello Stato di diritto. Il rappresentante del governo di Washington parteciperà inoltre ad una cerimonia per la donazione di 100mila dollari al centro di detenzione di Pristina. Anche l'inviato speciale statunitense per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Richard Grenell, si recherà in visita a Pristina nella giornata di domani.(Kop)