I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Serbia: Borrell la prossima settimana in visita nei due paesi - L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Jospep Borrell, si recherà in visita in Kosovo e Serbia la prossima settimana. Secondo quanto riferisce la stampa balcanica, si tratta di una delle prime visite ufficiali idi Borrell dall'inizio del suo mandato. Il 29 gennaio l'ex ministro degli Esteri spagnolo si recherà a Pristina, mentre il giorno successivo visiterà Belgrado. (Res)