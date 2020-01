I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: Transparency International, Pristina scende al 101mo posto nell'indice sulla corruzione - Il Kosovo ha perso alcune posizioni nella classifica sugli sforzi nel contrasto alla corruzione piazzandosi al 101mo posto sui 180 paesi del mondo contemplati nel rapporto. E' quanto emerge dall'ultimo indice di Transparency International sulla corruzione. Il Kosovo è sceso, rispetto alla stessa classifica del 2018, di otto posizioni dal 93mo posto. Il rapporto evidenzia un elevato livello di percezione della corruzione nel settore pubblico kosovaro. "Il Kosovo sta affrontando un cambio nel potere parlamentare che potrebbe offrire un'opportunità per il cambiamento", sottolinea tuttavia il rapporto in vista della possibile formazione del governo da parte di un partito, il Movimento Vetevendosje, che in questi anni ha fortemente criticato le autorità di Pristina per non contrastare adeguatamente la corruzione. (segue) (Res)