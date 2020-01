Economia: ambasciatore indonesiano conferisce premio a Paganini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato conferito a Pietro Paganini professore alla John Cabot University e alla Temple University di Philadelphia, e animatore del think-tank Competere.eu. Lo speciale riconoscimento di amico dell’Indonesia dall’ambasciatore indonesiano Esti Andayani per aver contribuito a migliorare le attività commerciali tra Italia e Indonesia e per aver aiutato a tutelare la reputazione delle materie prime indonesiane tra cui l’olio di palma. “È un grande onore per me ricevere questo riconoscimento dall’ambasciatore indonesiano e dal governo di Giacarta - dichiara Paganini - la crescita dell’economia indonesiana è impressionante ed è un’opportunità per noi italiani, sia economicamente che socialmente. Purtroppo, le solide relazioni commerciali sono a rischio per via della stupida campagna di demonizzazione e discriminazione dell’olio di palma. Gli interessi commerciali di poche aziende italiane - a causa del Senza Olio di Palma - stanno mettendo a repentaglio i rapporti tra i due paesi. Dobbiamo evitare una guerra commerciale - l’ennesima - e lavorare per un giusto rapporto commerciale. In Indonesia non si trovano prodotti che discriminano ingredienti italiani- conclude - e non capisco perché noi si debba discriminare l’olio di palma". (Com)