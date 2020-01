Abruzzo: presentato oggi Piano di difesa della costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato questa mattina nella sede di Pescara della Regione Abruzzo la relazione preliminare al "Piano di difesa della costa". L'obiettivo è ridurre il rischio di erosione della fascia costiera abruzzese, fenomeno che negli ultimi anni sta mettendo in ginocchio diversi comuni e operatori economici. Si tratta di un atto prodromico, proposto dal Dipartimento regionale Infrastrutture e Trasporti, in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, mirato a pianificare gli interventi, definendone il quadro programmatorio ed attuativo, sia per l'attivazione e la disposizione delle risorse economiche sia per la successiva autorizzazione e realizzazione degli interventi. Alla presentazione hanno partecipato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Umberto D'Annuntiis, e i sindaci dei Comuni della costa abruzzese. L'approvazione del Piano, secondo i tecnici, dovrebbe avvenire a inizio della prossima estate. In merito il presidente Marco Marsilio ha dichiarato: "Con il nuovo Piano non ci saranno più interventi a spot bensì iniziative coordinate e omogenee sul territorio mirate a mitigare il rischio di erosione della costa secondo le criticità del territorio. Dopo le riunioni svolte con gli amministratori locali, abbiamo avviato immediatamente il percorso amministrativo che ci porterà, tra sei mesi, all'adozione del Piano di difesa della costa". (segue) (Ren)