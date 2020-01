Russia-Israele: Putin, apprezziamo tentativo di preservare memoria della Seconda guerra mondiale

- La Federazione Russa apprezza molto l’impegno di Israele nel tentare di preservare la memoria dei fatti accaduti nel quadro della Seconda guerra mondiale. Lo ha dichiarato il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, che è arrivato oggi a Gerusalemme per prendere parte al Quinto forum mondiale sull’Olocausto. “Apprezziamo moltissimo l’impegno di Israele nel tentare di preservare la memoria sui fatti realmente accaduti nel quadro della Seconda guerra mondiale: insieme faremo tutto il possibile per far sì che le generazioni future siano ben informate sugli orrori che hanno avuto luogo durante il conflitto”, ha detto Putin, aggiungendo che “è una nostra responsabilità nei confronti del passato e anche del futuro”. “Dobbiamo trovare il coraggio non solo per parlare apertamente di antisemitismo, ma fare tutto il possibile per proteggere il popolo ebreo”, ha aggiunto il presidente russo. (Rum)