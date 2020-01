Roma: giornata della Memoria, in città oltre 170 eventi

- Il 27 gennaio 1945 ha fatto conoscere al mondo e alla storia un abisso della civiltà, lo sterminio del popolo ebraico, dei sinti e rom, degli omosessuali, dei testimoni di Geova e l'eliminazione dei deportati militari e politici nei campi nazisti. Anche quest'anno, a settantacinque anni dall'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Roma ricorda quel giorno con il nuovo progetto di 'Memoria genera futuro', giunto alla sua quarta edizione. Oltre a porre l'accento sulla memoria di questo orribile passato, il programma proposto dall'amministrazione capitolina presenta e promuove tante proposte incentrate sulle forme di trasmissione verso il futuro e le nuove generazioni. L'iniziativa è ideata e promossa da Roma Capitale - assessorato alla Crescita culturale, con l'assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale e i rispettivi dipartimenti e Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, i Municipi, la Comunità ebraica di Roma, la Fondazione museo della Shoah, Ucei – Unione delle comunità ebraiche italiane, il Centro ebraico italiano – Il Pitigliani, l'Istituzione biblioteche di Roma, il Teatro di Roma anche con i Teatri in Comune, l'Azienda speciale palaexpo, la Fondazione musica per Roma, l'accademia nazionale di Santa Cecilia, la Casa del ricordo, la Casa del cinema, e le associazioni della Casa della memoria e della Storia. Hanno aderito inoltre i teatri privati: teatro Belli, teatro Vascello, teatro Kopò, teatro Palladium, Off/Off theatre, spazio Diamante, teatro Arcobaleno, teatro Studio Keiros, teatro del Torrino, teatro Brancaccino. Tutta la comunità cittadina è invitata a partecipare agli oltre 170 eventi in tutta la città fino al 9 febbraio per ricordare e riflettere sul tema della Memoria, delle leggi razziali e della Shoah, attraverso incontri, testimonianze, letture, mostre, film e documentari, musica e teatro. (segue) (Com)