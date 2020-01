Roma: giornata della Memoria, in città oltre 170 eventi (2)

- Si terrà nella sala della Protomoteca del Campidoglio lunedì 27 gennaio dalle 9,30 un incontro istituzionale con la sindaca di Roma Virginia Raggi, il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo e l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì con le scuole secondarie di secondo grado del progetto "Memoria". Durante l'incontro verrà proiettato il documentario "Kinderblock - l'ultimo inganno" di Marcello Pezzetti con la regia di Ruggero Gabbai prodotto anche dalla Fondazione museo della Shoah in collaborazione con Rai cinema che racconta la storia di Sergio De Simone e delle due cugine, Andra e Tatiana Bucci. A seguire una delegazione del collettivo dei Testimoni dei testimoni, un gruppo di ragazzi di Roma che ha partecipato ai viaggi della Memoria, dialogherà con gli studenti in sala partendo dal racconto della loro esperienza. Per la prima volta sono le nuove generazioni che raccontano l'esperienza del campo di concentramento, per tramandare le storie degli ultimi sopravvissuti alla Shoah, affinché la memoria generi un futuro consapevole. Il gruppo dei Testimoni dei testimoni, inoltre, proporrà il 4 febbraio al teatro Torlonia un'iniziativa riservata alle scuole tra arte, teatro, danza e musica che si pone l'obiettivo di combattere l'indifferenza e l'ignoranza e affrontare il tema della coscienza individuale per riflettere sulle atrocità della Shoah. Il 23 gennaio alle 20.30 nella sala Sinopoli dell'Auditorium parco della musica si terrà il settimo concerto della Memoria "Là dove giace il cuore... Note e parole d'esilio" a cura dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, BrainCircle Italia e Musadoc e promosso da Ucei – Unione delle comunità ebraiche italiane, con il patrocinio della Presidenza del consiglio dei ministri. Una riflessione significativa sulla Shoah che proseguirà attraverso la mostra "Shoah. L'infanzia rubata" in programma dal 28 gennaio al 24 luglio alla casina dei vallati – Fondazione museo della Shoah. L'esposizione, ideata e prodotta dall'associazione Figli della Shoah, organizzata dalla Fondazione museo della Shoah in collaborazione con la Comunità ebraica di Roma, ripercorrerà idealmente la negazione dei diritti fondamentali dei bambini ebrei in tutta Europa durante gli anni della persecuzione nazifascista. (segue) (Com)