Roma: giornata della Memoria, in città oltre 170 eventi (3)

- Le stesse tematiche saranno affrontate anche dall'azienda speciale Palaexpo, che curerà la proiezione del documentario I bambini di Rue Saint-Maur 209, al Palazzo delle Esposizioni alle ore 21.00 del 27 gennaio, e dalla Casa del Cinema di Villa Borghese attraverso la rassegna "La Shoah dei bambini" in programma il 27 gennaio alle 17, 19, 21, con i documentari La casa dei bambini, Kinderblock. L'ultimo inganno e il film #AnneFrank. Vite parallele. La rassegna sarà aperta dall'omaggio a Lorenza Mazzetti, la regista recentemente scomparsa che verrà ricordata con la proiezione, alle ore 15.00, del film "Il cielo cade", tratto dal romanzo autobiografico della regista. Si intitolerà "I figli del dopo", invece, la tavola rotonda dedicata all'eredità della "memoria" lasciata alle nuove generazioni, che il Comitato di Coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah presso la Presidenza del consiglio dei Ministri e L'unione delle Comunità Ebraiche Italiane realizzeranno il 30 gennaio alle ore 10.00 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Molti appuntamenti avvicineranno la cittadinanza alle tematiche della deportazione e dei campi di sterminio attraverso l'utilizzo del linguaggio del TEATRO. Tra gli appuntamenti da segnalare nei teatri istituzionali e in quelli privati: il 24 gennaio alle 21 al Teatro Belli lo spettacolo "Il diario di Anne Frank", nel novantesimo anniversario della nascita di Anne Frank (repliche fino al 16 febbraio); il 27 gennaio alle 21.00 al Teatro Vascello lo spettacolo "La mamma sta tornando povero orfanello"; sempre il 27 gennaio alle 21 all'Auditorium Parco della Musica lo spettacolo "Ascanio Celestini. I 20 anni di Radio Clandestina", sulla strage di via Rasella; il 30 gennaio alle 21.00 al Teatro del Lido lo spettacolo "Hans" da "L'amico ritrovato" di Fred Uhlman; il 1 febbraio alle 11.00 al Teatro Villa Pamphilj lo spettacolo "La fisarmonica verde" di Andrea Satta e il 4 febbraio alle 21.00 al Teatro Tor Bella Monaca, lo spettacolo "Olokaustos 1944" tratto da "Il Dolore" di Marguerite Duras e "La Specie Umana" di Robert Atelme. Dai racconti del dramma della deportazione alle storie sulle tragedie individuali. Come quelle subite dai pugili Johann Trollman, Leone Efrati e Herzko Haft, protagonisti rispettivamente degli spettacoli "Der Boxer – Ballata per Johann Trollman", il 24 gennaio alle 21.00 al Teatro Kopò, "L'uragano – Storia di Leone Efrati" al Teatro Palladium il 28 gennaio alle 21 e "Belva Giudea" all'Off/Off Theatre il 28 gennaio alle 21. (segue) (Com)