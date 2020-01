Roma: giornata della Memoria, in città oltre 170 eventi (4)

- Molti gli appuntamenti riservati agli alunni e agli insegnanti delle scuole della città. Tra gli altri, la conferenza a cura dell'Istituzione Biblioteche di Roma dal titolo "Lo sterminio dei disabili e dei malati mentali, degli omosessuali e dei Rom nella Germania Nazista" in programma sabato 25 gennaio alle ore 11.00 alla Biblioteca Franco Basaglia; l'incontro "Per non dimenticare: l'esperienza di Liliana Segre" il 27 gennaio alle ore 10.00 all'Ics Fratelli Cervi; l'incontro "Discriminazione, persecuzione e sterminio degli omosessuali" a cura dell'Anpi in programma il 29 gennaio alle 10.30 alla Casa della Memoria e della Storia. Riservati agli insegnanti invece, gli incontri alla Biblioteca Collina della Pace con Nando Tagliacozzo "Costruire la memoria. Ebrei" il 31 gennaio alle 15.30 e "Costruire la memoria. II Guerra Mondiale e Shoah" il 5 e 6 febbraio alle 15.30. Fino al 31 gennaio visite guidate condotte dagli alunni tutor per le scuole in un percorso didattico interattivo al Polo Museale "Muro della Memoria" al liceo scientifico "A. Labriola". Tra gli appuntamenti che pongono una riflessione specifica sul tema delle donne si segnalano: la presentazione del libro "Suonando sul filo" di Cristiana Pezzetta con letture di brani del libro e accompagnamento musicale della violoncellista Ludovica Centracchio il 24 gennaio alle 10 al Bibliopoint Farnesina e poi in altre biblioteche; l'incontro a ingresso gratuito "Heimat: storia di un libro. Presentazione del graphic novel di Nora Krug" il 23 gennaio alle 18 alla Casa della Memoria e della Storia; la tavola rotonda con intermezzi musicali "Le donne e l'Olocausto dimenticato – Storie di coraggio e di speranza" il 27 gennaio alle 10 nella sede del Municipio VII; l'iniziativa "Storia di Vera. Una vita per la Resistenza" in ricordo della deportata Vera Michelin Salomon Garavini il 27 gennaio alle 17.30 alla Casa della Memoria e della Storia. Sempre il 27 alle 18 alla libreria La Libroteca il ricordo di Settimia Spizzichino. "La deportazione politica femminile: Konzentrationslager Ravensbrück" è un incontro che si terrà il 31 gennaio alle 17.30, alla Casa della Memoria e della Storia. Testimoni d'eccezione, gli anziani racconteranno la loro memoria del periodo bellico durante gli appuntamenti del 29 gennaio alle 15.00 al C.s.s. Giovanni XXIII in Via Torrenova e del 30 gennaio alle 16, al Circolo sociale Anziani in Piazza Ronca nel Municipio X durante il quale si terrà l'incontro ad ingresso gratuito dal titolo "Il futuro comincia...oggi, dal circolo anziani". (Com)