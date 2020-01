Sanità: al regina Elena asportato tumore a 91enne. D'Amato, complimenti ai medici

- Un uomo di 91 anni è stato operato con successo dall'equipe medica dell'Istituto tumori regina Elena per l'asportazione di un tumore al fegato. "Voglio rivolgere i complimenti ai medici dall'Istituto", scrive in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Oramai - prosegue l'assessore - questi non sono più casi isolati. L'intervento odierno segue quello avvenuto qualche giorno fa all'Azienda ospedaliera San Camillo di Roma per l'asportazione di un tumore maxillo-facciale ad una donna di 100 anni. È la dimostrazione della qualità della nostra assistenza e dei progressi tecnologici nella chirurgia".(Rer)