Speciale difesa: Francia, Pommelet scelto come presidente di Naval Group

- Il direttore generale di Thales, Pierre Eric Pommelet, a marzo diventerà il presidente di Naval Group, succedendo a Hervé Guilou. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che la nomina verrà sancita definitivamente in occasione del consiglio di amministrazione previsto per il 20 febbraio prossimo. Il nome di Pommelet è stato deciso direttamente dal governo, che detiene il 65 per cento del gruppo. Il futuro presidente di Naval Group ha una lunga esperienza nel settore della Difesa. Nel 1997 Pommelet è entrato all'interno di Thales, dove ha fatto carriera fino a diventare direttore generale nel 2017. Tra i primi compiti che dovrà affrontare all'inizio del suo mandato ci sarà quello di conciliare i rapporti tra Naval Group e Thales, che detiene il 35 per cento dell'azienda. (Res)