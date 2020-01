Speciale difesa: Libano, siriano accusato di pianificare attentato contro ambasciata Usa

- La Procura generale del Libano ha accusato un cittadino siriano di appartenere allo Stato islamico, e di aver pianificato un attentato contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Beirut. Secondo gli inquirenti, il siriano avrebbe reclutato dei libanesi per lo Stato islamico e per compiere attentati in Libano, tra cui il bombardamento dell'ambasciata degli Usa a Beirut con un drone. (Res)