Speciale difesa: Germania, vietato e sciolto gruppo di estrema destra Combat 18

- Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha disposto oggi la messa al bando e lo scioglimento in Germania di Combat 18, organizzazione di estrema destra presente in diversi paesi europei. In tale contesto, dalle sei di questa mattina, la polizia tedesca ha condotto perquisizioni in appartamenti in Assia, Turingia, Renania settentrionale-Vestfalia, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania anteriore e Renania-Palatinato. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per il ministero dell'interno tedesco, Combat 18 è “contraria all'ordine costituzionale, poiché essenzialmente legata al nazionalsocialismo, è razzista, antisemita e xenofoba” e ha un “atteggiamento combattivo-aggressivo”. Inoltre, gli “obiettivi e attività” dell'organizzazione sono “in contrasto con la normativa penale”. Con il bando e lo scioglimento di Combat 18, in Germania sarà vietato costituire gruppi sostitutivi o continuare le attività della formazione come associazione sostitutiva. È, inoltre, fatto divieto di utilizzare il marchio “Combat 18 Deutschland” in pubblico, in una riunione o in scritti, supporti audio e immagini. Questo divieto si applica in particolare all'uso delle lettere “Combat 18” o “C18” singolarmente o in combinazione con il drago utilizzato come simbolo dall'organizzazione di estrema destra. Combat 18 è considerato il braccio armato del gruppo neonazista internazionale Blood and Honour, ossia Sangue e onore, al bando in Germania, Spagna e Russia. Le cifre 1 e 8 indicano la prima e l'ottava lettera dell'alfabeto, A e H, iniziali di Adolf Hitler. (Res)