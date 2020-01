Speciale difesa: Germania, BfV, servizi segreti cinesi attivi su LinkedIn

- I servizi segreti cinesi stanno cercando di infiltrare le autorità tedesche e dell'Ue, in particolare tramite il social network LinkedIn. A lanciare l'avvertimento è l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania. “Continuano a registrarsi tentativi di reclutamento da parte dell'intelligence cinese utilizzando profili falsi sui social network, in particolare su LinkedIn”, si legge in un rapporto che il BfV ha pubblicato sul proprio sito web. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, è noto da tempo che i servizi segreti cinesi utilizzino profili falsi su internet per reclutare funzionari tedeschi e dell'Ue, come rivelato dal BfV già nel 2017 e nel 2018. Allora, gli account falsificati vennero bloccati ed eliminati da LinkedIn, mentre la Cina respinse le accuse giudicandole “infondate” e prive di prove. Ora, tuttavia, l'intelligence cinese sarebbe tornata a reclutare agenti su LinkedIn. (Res)