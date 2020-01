Speciale difesa: Regno Unito, dal governo un miliardo di sterline in più per la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica riceverà quest'anno il maggior aumento di fondi da un decennio a questa parte, per poter reclutare migliaia di nuovi agenti e meglio contrastare il preoccupante incremento di crimini di strada. Lo scrive il quotidiano "The Times", riportando l'annuncio fatto ieri, mercoledì 22 gennaio, dal ministro dell'Interno, Priti Patel. Il ministro ha infatti anticipato che il governo stanzierà un ulteriore miliardo di sterline (1,17 miliardi di euro), portando il bilancio complessivo annuale delle forze di polizia a 15,2 miliardi (18 miliardi di euro). Gran parte di questi nuovi fondi serviranno per reclutare 6 mila agenti, come prima tranche dei 20 mila nuovi poliziotti in tre anni promessi in campagna elettorale dal primo ministro Boris Johnson. Questo forte aumento dei fondi a disposizione delle forze dell'ordine, commenta il "Tiimes", è una significativo cambiamento rispetto alle politiche di austerità adottate nell'ultimo decennio dai precedenti governi Conservatori, che avevano portato ad una contrazione del numero degli agenti in servizio, diminuiti di ben 20 mila unità, mentre invece il numero dei reati cresce ogni anno. (Res)