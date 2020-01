Speciale difesa: Arabia Saudita, ambasciata negli Usa nega intrusione nel telefono di Jeff Bezos

- L'ambasciata dell'Arabia Saudita a Washington ha negato il coinvolgimento del regno nell’hackeraggio del telefono del capo di Amazon, Jeff Bezos, dopo la pubblicazione di articoli di stampa che mettono in discussione un messaggio WhatsApp inviato dall'account del principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. L’intrusione nel dispositivo del fondatore di Amazon, avvenuta nel 2018, ha portato alla pubblicazione di immagini intime di Bezos, proprietario della “Washington Post” dove ha lavorato come editorialista Jamal Khashoggi, il giornalista saudita assassinato lo stesso anno nel consolato saudita a Istanbul. "I recenti articoli che suggeriscono che il Regno sia dietro l'intrusione del telefono di Jeff Bezos sono assurdi", ha scritto l'ambasciata saudita sul suo account Twitter. "Stiamo chiedendo un'indagine su queste accuse in modo da far luce su questi fatti", ha aggiunto. (Res)