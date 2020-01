Speciale difesa: Taiwan, ministero, spazio aereo attraversato da velivoli militari cinesi

- Aerei dell'Aeronautica cinese hanno attraversato oggi il Canale di Bashi dello Stretto di Luzon, a sud di Taiwan, durante un esercizio di volo a lungo raggio. Il ministero della Difesa di Taiwan ha lanciato l'allarme per la violazione dello spazio aereo. Si tratta delle prime esercitazioni militari a ridosso dell'isola da quando Taiwan ha tenuto le elezioni all'inizio di questo mese. Pechino continua a ritenere Taiwan parte del proprio territorio e non ha mai escluso di avere piani per riaggregarla alla madrepatria anche con la forza. Ha regolarmente inviato bombardieri e altri aerei a ridosso dell'isola da quando la presidente Tsai Ing-wen è entrata in carica per la prima volta nel 2016. Pechino crede infatti che Tsai stia spingendo per l'indipendenza formale dell'isola. Tsai afferma che Taiwan è già un paese indipendente chiamato Repubblica di Cina ed è stata rieletta aumentando i suoi consensi con un programma fortemente connotato in senso anti-Pechino. Oggi il ministero della Difesa di Taipei ha dichiarato che aerei cinesi tra cui bombardieri H-6 e aerei KJ-500 dotati di sistemi di controllo dall'alto e di preallarme sono volati a sud di Taiwan attraverso il Canale di Bashi, uno dei tre dello Stretto di Luzon che separa l'isola dalle Filippine. Dopo aver effettuato esercitazioni sull'Oceano Pacifico, il velivolo che aveva sforato lo spazio aereo ha invertito la rotta ed è tornato in Cina. Il ministero della Difesa ha ribadito che le forze armate di Taiwan sono dotate di un sistema di monitoraggio sofisticato e sono in grado di rispondere a tali provocazioni, senza fornire dettagli o dire se gli aerei da combattimento taiwanesi sono stati ingaggiati. Anche i mari intorno a Taiwan sono una zona molto controllata non solo da Taipei e Pechino. Una nave da guerra degli Stati Uniti la scorsa settimana ha attraversato lo Stretto di Taiwan, come del resto la Marina degli Stati Uniti ha effettuato sporadici viaggi lì dal 2018. Mentre la Cina ha inviato la moderna portaerei Shandong nelle acque dello Stretto di Taiwan per due volte nel periodo precedente alle elezioni dell'11 gennaio a Taiwan. Taipei ha denunciato questo traffico militare come tentativo di intimidazione. (Cip)