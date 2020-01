Frosinone: Ciacciarelli (Lega), ok a odg per completamento palazzo congressi Fiuggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato approvato, durante i lavori del consiglio regionale, un mio ordine del giorno che impegna il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la Giunta Regionale a porre in essere tutte le iniziative normative e finanziarie volte a sostenere l'intervento di completamento del Palazzo dei Congressi di Fiuggi. Si tratta di una strategica struttura congressuale che ha bisogno di un miglioramento tecnologico finalizzato al rilancio turistico della città termale e dell'intera provincia. La sua apertura è prevista entro il primo semestre del 2020, pertanto è indispensabile un intervento urgente e risolutivo". Così, in una nota, il consigliere regionale della Lega Pasquale Ciacciarelli. (Com)