Venezuela: ministero Esteri russo, politica sanzionatoria Usa ha superato ogni limite (2)

- Lo scorso 13 gennaio il Dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato sanzioni contro sette deputati del governo venezuelano, accusati di avere tentato di prendere illegittimamente il controllo dell’Assemblea nazionale (An), impedendo ad alcuni deputati di opposizione, tra cui l’autoproclamato presidente Juan Guaidò, di accedere al parlamento per l’elezione del presidente dell’An. Oltre a Parra le sanzioni colpiscono Jose Gregorio Noriega Figueroa; Franklyn Leonardo Duarte; Jose Dionisio Brito Rodriguez; Conrado Antonio Perez Linares; Adolfo Ramon Superlano e Negal Manuel Morales Llovera. “Il dipartimento del Tesoro ha designato sette funzionari corrotti dell’Assemblea nazionale che, su proposta di Maduro, hanno cercato di bloccare il processo democratico in Venezuela”, ha detto il segretario al Tesoro, Steven T. Mnuchin. Le sanzioni, ha aggiunto, “verranno rimosse se si schiereranno dalla parte del popolo venezuelano e di Juan Guaidò come presidente legittimo”. (segue) (Rum)